أنغام لمحمد صلاح: مبروك يا ابن بلدي

أثار فوز لاعب المنتخب المصري ومهاجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بلقب "أفضل" لاعب إفريقي لعام 2017، فرحة عارمة في الوسط الرياضي المصري وردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي منها تهنئة المطربة أنغام له بقولها "مبروك يا ابن بلدي.. مشرفنا".

صلاح في الأوساط الغربية

وشغل فوز صلاح أيضا حيزا في الأوساط الغربية وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن "فوزه الحالي خطوة في مسعاه إلى صناعة التاريخ".

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقريرا مطولا عن صلاح بعنوان "محمد صلاح لاعب العام في إفريقيا.. كم هو عظيم؟"، عرض فيه أبرز إنجازات اللاعب.

وتوج صلاح باللقب في حفل أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة الغانية أكرا.

ما هي أمنية صلاح؟

وخلال الحفل، أعرب صلاح عن طموحه بأن يصبح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية.

وتقدم صلاح على زميله في نادي ليفربول السنغالي ساديو مانيه. فيما حل الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ، لاعب بوروسيا دورتموند، ثالثا.

مسيرة رياضية حافلة

وهذا الفوز هو الثالث لصلاح هذا العام بعد حصوله على جائزتي البي بي سي لأفضل لاعب إفريقي والاتحاد العربي للصحافة الرياضية كأفضل لاعب عربي.

وفي ذات المناسبة، اختير المنتخب المصري أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2017.

وكان لصلاح دور كبير في قيادة منتخب الفراعنة للتأهل والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.