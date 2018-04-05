ابنة سكريبال تتحدث لأول مرة منذ الهجوم

قالت يوليا التي تعرضت برفقة أبيها الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال لهجوم بغاز أعصاب في بريطانيا إنها تتعافى بسرعة.

وأشارت في بيان الخميس إلى أنها تستعيد قوتها يوميا وأعربت عن امتنانها لكل من قدموا لها المساعدة، وطلبت في الوقت ذاته الحصول على قدر من الخصوصية خلال فترة التعافي.

وقال المستشفى الذي يعالج فيه الاثنان إن صحتها تتحسن لكن الجاسوس السابق لا تزال حالته حرجة.

وأثار حادث التسميم الذي وقع في مدينة سالزبري في الرابع من آذار/مارس الماضي أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب.

وطردت بريطانيا والولايات المتحدة وأكثر من 20 دولة حليفة حوالي 150 دبلوماسيا روسيا. وأمرت موسكو بطرد العدد نفسه من المبعوثين الغربيين لديها.

المصدر: وكالات