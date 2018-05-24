الرئيس الكوري الجنوبي يأسف لإلغاء قمة سنغافورة

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن عن أسفه بعد إلغاء لقاء القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ودعا الطرفين إلى عقد محادثات مباشرة، بحسب ما أعلن المكتب الرئاسي في سول صباح الجمعة بحسب التوقيت المحلي.

تصريحات مون وردت أثناء اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية، وقال فيها إن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وتحقيق السلام الدائم مهمة تاريخية "لا يمكن التخلي عنها أو تأخيرها".

وأضاف مون "سيكون صعبا حل الخلافات الدبلوماسية الشائكة من خلال أساليب الاتصال الحالية بين واشنطن وبيونغ يانغ".

وأعرب مون عن أمله في أن يستطيع الرئيس ترامب والزعيم كيم حل تلك القضايا من خلال حوار مباشر "بينهما".