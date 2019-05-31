حصري للحرة - بلسيت إبراهيم

أعلنت شركة "Alaka’i" الأميركية إنتاج أول نظام نقل جوي يعمل بطاقة الهيدروجين، وفقاً لبيان صحفي أرسلته لموقع الحرة.

والطائرات المسيرة العاملة بالوقود الهيدروجيني موجودة لدى شركات أخرى، لكنها غير متخصصة بتوفير حلول لنقل الركاب.

وذكرت الشركة أن طائرة "Skai" تعمل بطاقة خلايا الوقود الهيدروجيني بالكامل "ما يجعلها من إحدى أكثر حلول النقل الجوي أمانا ونظافة وعملية."

طائرة "Skai" يمكنها نقل خمسة ركاب والتحليق لأربع ساعات متواصلة (أي لحوالي 644 كيلومترا)، بحمولة تبلغ 450 كيلوغراما، وتملك ست مراوح لتحلق بسرعة تبلغ 190 كيلومترا في الساعة، وتتمكن من التحليق أفقيا وعموديا.

ويجمع فريق "Skai" خبرات في أفراده العاملين سابقا بوكالة الفضاء الأميركية "NASA" و"Raytheon" و"Beech" و"Cirrus" و"DayJet" إضافة لوزارة الدفاع الأميركية.

وعمل على تصميم المركبة الجوية، استوديو "DesignWorks" التابع لشركة "BMW".

وحرصت "DesignWorks" على توفير تصميم لسفر "هادئ وسلس ومريح"، ذاكرة أن تصميم الطائرة قائم على الرفاهية، وعلى دمج اللون الرمادي بمظهر رياضي في المقاعد ليتماشى مع الشكل العام للطائرة، بالإضافة إلى أحزمة أمان رباعية ووسائد داخل المقاعد لامتصاص الصدمات.

وأعلنت الشركة تقديم "Skai" حلول "بأسعار معقولة وواقعية" للمشاكل اليومية، سواء في النقل، للتخلص من الازدحام المروري، أو في تسهيل الوصول إلى المناطق المتضررة جراء كوارث الطبيعية.

وستبدأ الاختبارات مع إدارة الطيران الفيدرالية لاختبار خاصية القيادة الذاتية، في حين ذكرت الشركة أن نموذجها في الفترة الأولى سيقوده طيارون من البشر، لحين حصولها على التراخيص المطلوبة.