منافس السيسي: لا تصوتوا لي 'نكاية في أحد'

أعلن المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية موسى مصطفى موسى رفضه تصويت الناخبين له "نكاية في أحد" ولكن اقتناعا ببرنامجه الانتخابي.

وقال مصطفى، وهو المرشح الوحيد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لا أرغب في الأصوات العقابية نكاية في أحد، فحينما ترى أن هناك مشاكل بسبب التعويم، وتراني قدمت لك برنامجا له قيمة ستصوت لي"، وذلك حسبما جاء في حوار له مع صحيفة الشروق نشر الخميس.

وأشار إلى أنه لا يرغب في مناظرة السيسي قائلا: "أرى أنه ليس لي دور في المناظرة، ولن تضيف جديدا. برنامجي اقتصادي تنموي، والرئيس له إنجازات، وبالتالي المناظرة ليست في محلها أو مكانها وغير مطلوبة".

وعن رؤيته للعلاقات بالولايات المتحدة، أكد أنه لا يريد الدخول في صراعات معها، مضيفا: "نحن دولة تحتاج لتمويل ولدعم اقتصادي معين منها، وعلاقتنا التنموية والاقتصادية معها يجب أن تستمر".

وأوردت الصحيفة أن عدد منظمات المجتمع المدني التي وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على التصريح لها بمتابعة الانتخابات وصل حتى الآن إلى 54 منظمة محلية إضافة إلى تسع منظمات أجنبية.

وموسى هو رئيس حزب الغد، وكان قد اتهم بأنه دخل السباق فقط لدعم السيسي بعد انسحاب المرشحين الأخرين، لكنه أكد أنه لم يتخذ هذا القرار من "أجل مجاملة أحد ولكن للمنافسة الحقيقية".

وستجرى الانتخابات في الخارج أيام 16 و17 و18 آذار/ مارس الجاري، أما في الداخل فسوف تنظم من 26 إلى 28 من الشهر ذاته.