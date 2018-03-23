العمال الكردستاني يعلن الانسحاب من سنجار

أعلن حزب العمال الكردستاني الجمعة سحب مقاتليه من سنجار بعد إنجازهم مهمتهم في القضاء.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه وعناصره "أنهوا المهام التي كانت مناطة بهم في القضاء وسينسحبون منه بشكل كامل".

وأوضح الحزب أن القرار جاء أيضا تلبية لطلب من الحكومة العراقية والأكراد الأيزيدين، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في سنجار أصبح مستتبا وأن الأكراد الأيزيديين أعادوا تنظيم صفوفهم وأصبحوا قادرين على حماية أنفسهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ألمح إلى احتمال تنفيذ بلاده عملية عسكرية في سنجار من أجل "تطهيرها من عناصر حزب العمال الكردستاني"، على حد تعبيره.