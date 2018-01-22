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من أميركا

الديموقراطيون يعلنون التوصل لاتفاق ينهي الإغلاق الحكومي

زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشاك شومر

أعلن زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر الاثنين التوصل لاتفاق حول تشريع يتعلق بالهجرة وتأمين الحدود ما يفتح الباب للتصويت على إنهاء الإغلاق الحكومي الذي يدخل يومه الثالث.

وقال شومر في حديث للمشرعين بالمجلس "سنصوت اليوم على إعادة التشغيل الحكومي".

وشهدت الأيام الماضية صراعا بين الجمهوريين والديمقراطيين لإقرار قانون الموازنة، أدى عدم حسمه إلى الإغلاق الحكومي.

وأصر المشرعون الديموقراطيون على ربط التصويت على تشريع مؤقت لتمويل الإنفاق الحكومي بالتفاوض حول تشريع يحمي المهاجرين غير الشرعيين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة في سن الطفولة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وبقي آلاف الموظفين الفيدراليين الأميركيين الاثنين في منازلهم بسبب تأثرهم بالإغلاق الحكومي.

وقال مدير الموازنة في البيت الأبيض ميك مولفيني، إن بعض الموظفين أبلغوا بالبقاء في منازلهم، فيما أبلغ آخرون بالتوجه إلى العمل لأربع ساعات من أجل إنهاء عملياتهم الجارية، ولن يدفع لأي منهم أية أجور.

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