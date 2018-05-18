إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس

أصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار وقع في مدرسة ثانوية في مدينة Santa Fe جنوب هيوستن صباح الجمعة.

وقالت إدارة المقاطعة المدرسية في بيان أصدرته إنها فرضت إجراءات الطوارئ بعد حادث يرتبط بوجود مطلق للنار في حرم مدرسة Santa Fe الثانوية. وأكدت الإدارة وجود إصابات.

وأشارت إلى أن الوضع الطارئ لا يزال قائما، لكن قوات الأمن تمكنت من احتوائه في الوقت الراهن، مضيفة أنها تعكف حاليا على نقل الطلاب إلى منطقة بعيدة عن الحادث.

وأفاد شهود عيان لشبكة ABC المحلية في هيوستن بأن إطلاقا للنار وقع في حصة الفنون بين الساعة 7:30 و7:45 صباحا بالتوقيت المحلي.

يتبع..