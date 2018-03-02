إطلاق نار في جامعة سنترال ميشيغن

أعلنت جامعة سنترال ميشيغن الأميركية مقتل شخصين في إطلاق نار في أحد المباني الخاصة بسكن الطلاب، وقالت إن المشتبه فيه لا يزال طليقا.

وأوضحت​ على موقعها وحسابها في تويتر أن إطلاق النار وقع في كامبل هول، مشيرة إلى أن الشرطة دعت الجميع إلى الاحتماء بمكان ما.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911. — Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018

وأكدت شرطة الجامعة أن القتيلين ليسا من طلاب سنترال ميشيغن، مشيرة إلى أن الحادث ربما بدأ نتيجة خلاف منزلي. وأعلنت عدم تسجيل إصابات أخرى، لكن المشتبه فيه لم يعتقل بعد.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0 — Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018

وقال مسؤولون في مدينة ماونت بليزنت حيث تقع الجامعة، إن المشتبه فيه يعد "مسلحا وخطيرا".

ويدرس في سنترال ميشيغن حوالي 23 ألف طالب.