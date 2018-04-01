هجوم على قاعدة للاتحاد الأفريقي في الصومال

هاجم مسلحون من حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة الأحد معسكرا تابعا لقوات الاتحاد الأفريقي تتمركز فيه قوات حفظ السلام الأوغندية، حسب مسؤولين أمنيين وشهود.

وقالت مصادر محلية إن انفجارا قويا هز منطقة بولومارير، على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب مقديشو، تبعه معارك عنيفة إثر اقتحام عشرات المسلحين المعسكر، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المسؤول الأمني المحلي إبراهيم عبد الحي إن المسلحين "استخدموا حافلة صغيرة مملوءة بالمتفجرات" لاقتحام المعسكر قبل بدء المواجهات العنيفة بداخله.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الأوغندي ريتشارد كارميري عبر "تويتر" قتل 30 مسلحا من عناصر حركة الشباب، وذكر لوكالة أسوشيتيد برس أن أربعة جنود أوغنديين لقوا مصرعهم.

وتحاول حركة الشباب منذ 2007 الإطاحة بالحكومة المدعومة من المجتمع الدولي.

وينشر الاتحاد الأفريقي قوات حفظ سلام قوامها 22 ألف جندي في البلد المضطرب منذ عقود والواقع في منطقة القرن الأفريقي.