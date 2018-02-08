تأهل فريق إشبيلية إلى نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه ليغانيس 2- صفر في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل لاعب الوسط الأرجنتيني خواكين كوريا الهدف الأول في الدقيقة 15 بعد أن وضع الكرة في الشباك الخالية من مدى قريب عقب انطلاقة من المهاجم الكولومبي لويس موريل داخل منطقة الجزاء.

وسجل فرانكو فاسكيز الهدف الثاني من زاوية صعبة في الدقيقة 89.

ويحل برشلونة حامل اللقب ضيفا على فالنسيا الخميس في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي علما بأن مباراة الذهاب انتهت بتفوق برشلونة 1-صفر.

وسيلتقي الفائز مع أشبيلية في النهائي يوم 21 نيسان/أبريل.