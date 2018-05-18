سيرغي سكريبال يخرج من المستشفى

خرج الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال من مستشفى سالزبيري حيث كان يخضع لعلاج مكثف إثر تعرضه وابنته يوليا لتسمم بغاز أعصاب في بريطانيا قبل شهرين.

وتعافت يوليا من أعراض التسمم في وقت قصير وخرجت من المستشفى الشهر الماضي.

وقالت مستشفى مقاطعة سالزبيري في بيان الجمعة إن سكريبال وابنته نقلا إلى موقع لن يتم الكشف عنه حرصا على سلامتهما.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الشهر الماضي صحة نتائج تحقيقات لندن التي أشارت إلى أن سكريبال وابنته يوليا سمما الشهر الماضي بغاز أعصاب.

واتهمت لندن والولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي روسيا وبالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على سكريبال وابنته، فيما تنفي موسكو بشدة الضلوع في القضية.

وتسبب الأمر بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الجانبين، فرضت فيها الدول المؤيدة لبريطانيا عقوبات على روسيا، تضمنت طرد دبلوماسيين.



