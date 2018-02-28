كنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها

فتحت كنيسة القيامة في القدس أبوابها مجددا أمام الزوار الأربعاء غداة تعليق الحكومة الإسرائيلية إجراءات ضريبية وأخرى متعلقة بقانون الملكية تسببت في إغلاق الكنيسة لثلاثة أيام.

وقد جاء قرار الفتح في أعقاب محادثات أجراها وفد من مجلس الكنائس مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان بصفته راعيا للأوقاف في القدس.

وقال عضو الوفد سمعان بجالي، راعي كنيسة الروم الأرثوذكس في الناصرة، لـ "راديو سوا" إنهم ناشدوا العاهل الأردني التدخل، مشيرا إلى أن "التفاوض والتشاور معه سيستمر" إلى حين البت في القضية بشكل دائم.

وأقدمت كنيسة القيامة على خطوة نادرة للغاية بإغلاق الكنيسة ظهر الأحد، احتجاجا على إجراءات تحصيل الضرائب التي بدأت بلدية القدس بتطبيقها، وفي مسعى للضغط على السلطات للتخلي عن هذه الإجراءات.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء تلك الإجراءات، وقال في بيان أصدره إن مكتبه سيشكل "فريقا مهنيا" للتوصل إلى حل بالنسبة للإجراءات الضريبية.

وخلال هذه الفترة، سيتم أيضا تجميد النظر في مشروع قانون يقول قادة الكنائس إنه سيسمح للدولة العبرية بمصادرة الأراضي التابعة للكنائس.

وتعتبر إسرائيل كنيسة القيامة وممتلكاتها وجهة تجارية وتقول إن الإعفاءات الضريبية لا تنطبق إلا على أماكن العبادة والتعاليم الدينية.

والكنيسة أقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها شيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامه، وهي وجهة رئيسية للحجاج.