شاهد أول طفلة تحضر جلسة لمجلس الشيوخ

أصبحت مايلي، ابنة السناتورة الديموقراطية تامي داكورث أول طفلة تدخل قاعة مجلس الشيوخ الأميركي، بعد أن أقر المجلس مؤخرا تعديلا يسمح للأطفال بدخول القاعة رغم أن ذلك الأمر كان مرفوضا حتى يوم الأربعاء لدى المجلس الذي يتبع قواعد بروتوكولية صارمة.

Army vet and U.S. Senator Tammy Duckworth makes history as the first woman to vote on the Senate floor with her newborn baby: https://t.co/HnxvTx5WaW pic.twitter.com/8mZvpAxN34 — Reuters TV (@ReutersTV) April 20, 2018

دخلت الرضيعة مايلي، وعمرها 10 أيام، قاعة المجلس برفقة أمها التي جاءت لحضور جلسة تصويت الخميس، وكان أعضاء المجلس قد أجلوا التصويت لمدة ساعة انتظارا للأم ورضيعتها.

العضوة، التي كانت قد حاربت في العراق وفقدت ساقيها هناك عندما تعرضت مروحية كانت تقلها لهجوم بقذيفة، دخلت القاعة وهي جالسة على كرسي متحرك وتحمل ابنتها، وسط تصفيق زملائها من الحزبين والذين أحاطوا بها وبابنتها.

مقطع فيديو آخر:

Happy & honored to introduce Maile Pearl to my colleagues on the Senate floor while doing my job & serving the people of Illinois pic.twitter.com/clj9lrPouy — Tammy Duckworth (@SenDuckworth) April 19, 2018

أعضاء مجلس الشيوخ كانوا قد صوتوا بالإجماع الأربعاء للسماح للأطفال دون عام بدخول القاعة، وكانت داكورث، بالطبع، من مؤيدي القرار لأنها لا ترغب في البقاء بعيدا عن رضيعتها التي تحتاج إليها.

وقبل الذهاب للتصويت، حرصت السناتورة البالغة من العمر 50 عاما، على أن ترتدي ابنتها سترة، حتى لا تنتهك قواعد الملابس المعمول بها في المجلس، حسب تغريدة على حسابها في تويتر:

I may have to vote today, so Maile’s outfit is prepped. I made sure she has a jacket so she doesn’t violate the Senate floor dress code (which requires blazers). I’m not sure what the policy is on duckling onesies, but I think we’re ready pic.twitter.com/SsNHEuSVnY — Tammy Duckworth (@SenDuckworth) April 19, 2018

وبعد التصويت كتبت في تغريدة أخرى أن القواعد الجديدة لن تنطبق إلا على مجلس الشيوخ، لكنها تأمل في أن يكون هذا الأمر مثالا يحتذى به في أماكن أخرى:

Yesterday’s rule change may only apply to the Senate, but I hope it can serve as a message that working families across America deserve family-friendly workplace policies — Tammy Duckworth (@SenDuckworth) April 19, 2018



