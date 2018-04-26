تصويت مرتقب لتثبيت بومبيو

يعقد مجلس الشيوخ الخميس جلسة لمناقشة ترشيح مايك بومبيو وزيرا للخارجية، على أن يصوت ظهرا على تثبيته في المنصب.

ويدلي أعضاء المجلس في الساعة 12 ظهرا بتصويت أولي يتبعه مباشرة تصويت نهائي.

وقد ضمن بومبيو الذي يشكل حاليا منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، الأصوات الضرورية لتثبيته بعد حصوله على تأييد جميع أعضاء المجلس الجمهوريين، وإعلان أربعة ديموقراطيين أنهم سيدعمونه، إلى جانب سناتور مستقل يصوت عادة مع الجانب الديموقراطي.

ويتوقع أن يحصل بومبيو على 55 صوتا على الأقل من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم 100.

وكان المسؤول الأميركي قد حصل على تأييد غالبية أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الاثنين بعد تغيير السناتور الجمهوري راند بول موقفه من معارض إلى مؤيد لتقلد بومبيو منصب وزير الخارجية.

ورشح الرئيس دونالد ترامب بومبيو خلفا لريكس تيلرسون الذي أقيل من منصبه في آذار/مارس الماضي.