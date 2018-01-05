مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول إيران

يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة اجتماعا لمناقشة الوضع في إيران، بطلب من الولايات المتحدة، حسبما أعلنت كازاخستان التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس.

ويفترض أن ينعقد الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش (15:00 بالتوقيت المحلي) هذا الاجتماع الذي تنتقده روسيا ومن المحتمل أن تتقدم بطلب للقيام بتصويت إجرائي لعرقلته.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد قال الخميس "لا نرى دورا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الشأن".

وأضاف "الشؤون الداخلية لإيران ليس لها علاقة بدور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (وهو) حفظ السلم والأمن الدوليين".

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قد قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن واشنطن تسعى إلى عقد اجتماعات طارئة بشأن إيران في الأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وخرجت احتجاجات مناهضة للنظام الإيراني في مدن وبلدات إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا واعتقال نحو ألف آخرين.