هيئة أميركية تحذر المستثمرين من 'العملات المشفرة'

حثت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الخميس المستثمرين على "توخي الحذر" في ما يتعلق بالعملات الرقمية المشفرة مثل بتكوين، مشيرة إلى أن الهيئات التنظيمية الاتحادية والهيئات التنظيمية في الولايات قد لا يكون بمقدورها استعادة أية استثمارات يخسرونها في تعاملات مع أطراف غير قانونية.

وقال رئيس اللجنة جاي كلايتون في بيان إن مروجين كثيرين للاستثمارات في العملات الرقمية لا يتبعون القوانين الاتحادية أو قوانين الولايات التي تنظم التعاملات في الأوراق المالية.

وقالت اللجنة إنه في حين تحاول الهيئات التنظيمية ضبط هذه الأسواق التي تشهد نموا سريعا فإنها تحث المستثمرين على اليقظة.

وقال البيان إن "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية والهيئات المنظمة للأسواق المالية في الولايات تلاحق الانتهاكات، لكننا ننبهكم مرة أخرى إلى أنكم إذا خسرتم أموالا، فإن هناك مخاطرة كبيرة من أن جهودنا لن تسفر عن استعادة استثماراتكم".