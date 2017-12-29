مسؤولون: حادث صدم المشاة بسياتل ليس عملا إرهابيا

قالت شرطة مدينة سياتل الأميركية الخميس إن حادث صدم سائق بشاحنة لعدد من المشاة ليس عملا إرهابيا، حسب بيان عبر تويتر.

وأصيب ستة أشخاص خلال حادث التصادم، بالإضافة إلى سائق الشاحنة، ونقلوا إلى مستشفى قريب، وفق ما أفاد به البيان.

وأضافت الشرطة أن مسؤولين "يجرون تحقيقا في الحادث، ولا يوجد ما يدل على أن التصادم علم إرهابي".

Clarification to earlier tweet: There are six people injured including the driver of the van. There are no indications this collision is terrorism-related. Traffic collision detectives are continuing their investigation at this time. — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) December 28, 2017

واقتحم سائق يقود "سيارة فان" ممرا للمشاة وسط المدينة قبل أن يرتطم بواجهة متجر، حسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالشرطة المحلية.