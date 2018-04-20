إطلاق نار في ثانوية بفلوريدا

أعلنت الشرطة الجمعة إصابة طالب واعتقال مشتبه فيه، في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في أوكالا بولاية فلوريدا.

وقال جهاز الشرطة في مقاطعة ماريون إن الطالب أصيب في الكاحل، مطالبا السكان بتجنب المنطقة التي تم تطويقها بالكامل.

وأشارت الشرطة إلى اعتقال شخص للاشتباه في صلته بالحادث، من دون توضيح الدوافع أو ذكر مزيد من التفاصيل.

ويتزامن إطلاق النار هذا مع مسيرة يعتزم الطلاب تنظيمها للاحتجاج على العنف المسلح في المدارس.

ويأتي بعد شهرين من إطلاق النار في مدرسة مارجوري الثانوية في فلوريدا، والتي راح ضحيتها 17 طالبا ومعلما.