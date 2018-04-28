مقتل قياديين حوثيين في غارة للتحالف بقيادة الرياض

قتل قياديان حوثيان في غارة جوية على صنعاء شنتها قوات التحالف الذي تقوده الرياض، حسبما ذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية السبت.

ويأتي الإعلان عن الغارة في اليوم الذي من المقرر أن يتم فيه تشييع رئيس "المجلس السياسي" للحوثيين صالح الصماد بعد مقتله في 19 نيسان/أبريل في غارة بالحديدة أعلن التحالف بقيادة الرياض مسؤوليته عنها.

وبدأت السعودية في آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا دعما للسلطة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة ومناطق أخرى.

وفي الأشهر الماضية كثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على السعودية، بينها هجوم أطلقوا خلاله سبعة صواريخ على المملكة في 26 آذار/مارس.