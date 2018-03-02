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ماراثون نسوي في مكة 'وفق الضوابط الشرعية'

سعوديات في أحد النوادي الرياضية بجدة

تستضيف المملكة العربية السعودية أول ماراثون للنساء في نيسان/ أبريل المقبل تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، حسبما أفادت به صحيفة عكاظ السعودية.

وسيقام الماراثون في مدينة مكة بالتعاون مع فريق "حور مكة" التطوعي.

وقالت رئيسة الفريق عبير عبد الوهاب إن "حور مكة" حصل على "الموافقات الرسمية لإقامة الماراثون وفق الضوابط الشرعية بالصالة المغلقة لنادي الوحدة".

وأضافت "نسعى من خلال هذا الحدث الرياضي الأول من نوعه بالمملكة، لتقديم شيء مفيد للمجتمع".

وأعربت مغردة عن إعجابها البالغ بالمشروع وتطلعها للمشاركة فيه:

وحسب اللوائح ستكون المشاركات بين سن 18 عاما إلى 55 عاما، وخصصت جوائز للفائزات تتمثل في ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

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