ماراثون نسوي في مكة 'وفق الضوابط الشرعية'

تستضيف المملكة العربية السعودية أول ماراثون للنساء في نيسان/ أبريل المقبل تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، حسبما أفادت به صحيفة عكاظ السعودية.

وسيقام الماراثون في مدينة مكة بالتعاون مع فريق "حور مكة" التطوعي.

وقالت رئيسة الفريق عبير عبد الوهاب إن "حور مكة" حصل على "الموافقات الرسمية لإقامة الماراثون وفق الضوابط الشرعية بالصالة المغلقة لنادي الوحدة".

وأضافت "نسعى من خلال هذا الحدث الرياضي الأول من نوعه بالمملكة، لتقديم شيء مفيد للمجتمع".

وأعربت مغردة عن إعجابها البالغ بالمشروع وتطلعها للمشاركة فيه:

متحمسة جدا لهذا الماراثون! الشهر القادم سيكون هناك اول ماراثون نسائي في #مكة_المكرمة... ارجو ان تكون الضوابط طبيعية و ليست خانقة!https://t.co/t5tuy0b8k1 — Al Damam Deirti (@DamamDeirti) March 1, 2018

وحسب اللوائح ستكون المشاركات بين سن 18 عاما إلى 55 عاما، وخصصت جوائز للفائزات تتمثل في ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.