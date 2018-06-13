لأول مرة.. فيلم "الرسالة" يعرض في السعودية

تستقبل دور السينما في السعودية ودول خليجية أخرى فيلم "الرسالة" خلال عيد الفطر ليشاهده جمهور المنطقة لأول مرة على الشاشة الفضية بعد أكثر من 40 عاما من إنتاجه.

وقالت شركتا "ترانكاس إنترناشونال فيلمز" و "فرونت رو إنترتينمنت" في بيان إن نسخة مرممة من الفيلم بتقنية (4K) عالية الوضوح ستعرض في صالات السينما الإماراتية والخليجية خلال عطلة عيد الفطر 2018.

ونقل البيان عن مدير شركة ترانكاس المخرج مالك العقاد وهو نجل مخرج الفيلم مصطفى العقاد قوله "لم تسنح الفرصة لوالدي أن يرى حلمه يتحقق في حياته لكني أعلم أنه سيكون فخورا الآن".

ومنعت بعض الدول العربية عرض الفيلم المنتج في عام 1976 لتجسيده صحابة الرسول محمد والكثير من الشخصيات المحيطة به.

وصنع مصطفى العقاد نسختين من الفيلم إحداهما بالعربية بطولة عبد الله غيث ومنى واصف وأحمد مرعي ومحمد العربي وسناء جميل والأخرى بالإنكليزية من بطولة أنتوني كوين.