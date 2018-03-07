صحف مصرية: بن سلمان يصف تركيا بـ'جزء من مثلث الشر'

وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تركيا بأنها جزء من "مثلث الشر" في المنطقة إلى جانب إيران والجماعات الإسلامية المتشددة، حسبما ذكرت صحيفة الشروق المصرية الأربعاء، وهو ما نفته السفارة السعودية في أنقرة.

ونقلت الصحيفة عن بن سلمان اتهامه لتركيا بمحاولة إحياء الخلافة الإسلامية التي سقطت قبل نحو قرن من الزمان عندما انهارت الامبراطورية العثمانية.

وتحدث ولي العهد السعودي لرؤساء تحرير الصحف المصرية خلال زيارة للقاهرة في أول جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد العام الماضي.

ونقلت الشروق عن الأمير محمد قوله "مثلث الشر الراهن يتمثل في إيران وتركيا والجماعات الدينية المتشددة".

وأصدرت السفارة السعودية في أنقرة بيانا قالت فيه إن المقصود من حديث ولي العهد هو "جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الراديكالية".

وأضافت أن ما نقلته وسائل الإعلام حول إشارة بن سلمان إلى تركيا في معرض حديثه عن "قوى الشر" في المنطقة غير صحيح.