'أوامر' سعودية بمنع عرض المسلسلات التركية

قالت مجموعة (أم.بي. سي)، السعودية للبث التلفزيوني والإذاعي إنها تلقت أوامر بوقف بث الدراما التلفزيونية التركية مع تصاعد التوتر بين أنقرة وبعض الدول العربية.

وتحظى المسلسلات التركية على الأخص بنسبة إقبال عالية في أنحاء الشرق الأوسط إلا أن متحدثا باسم المجموعة قال الاثنين إن الحظر الشامل بدأ سريانه في الثاني من آذار/مارس.

ويدير مجموعة (أم.بي.سي) رجل الأعمال السعودي وليد آل إبراهيم ومستثمرون سعوديون آخرون.

وقال مازن حايك المتحدث باسم (أم.بي.سي) إن هناك قرارا يشمل في ما يبدو عددا من المحطات التلفزيونية العربية في عدد من الدول بما في ذلك (أم.بي.سي) بوقف إذاعة المسلسلات التركية.

وأضاف أنه يعتقد أن القرار قد يؤثر على بث الدراما التركية في قنوات أخرى في المستقبل القريب.

وأشار موقع تلفزيون دبي على الإنترنت إلى استمرار عرض مسلسل تركي واحد على الأقل.

وتعتبر السعودية والإمارات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا صديقا لقوى إسلامية تعارضها الدولتان.

وزاد من توتر العلاقات دعم أنقرة لقطر بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على الدوحة العام الماضي لدعمها إسلاميين متشددين. وتنفي قطر الاتهامات الموجهة لها.

وقال حايك إن الحظر يشمل جميع الدراما التركية ويؤثر بشكل فوري على ستة مسلسلات.

وحسب مراقبين، يفتح القرار الفرصة أمام صناع الدراما في دول مثل قطر ولبنان لسد هذه الثغرة.

وقال حايك إن القرار يمكن أن يكون حافزا للمنتجين العرب لصنع دراما عربية عالية المستوى يمكن أن تكون بديلا جيدا لتلك التي تم منع عرضها.