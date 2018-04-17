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إغلاق مدارس في السعودية

طلاب سعوديون في مدرسة

قررت إدارات التعليم في الرياض ومحافظات أخرى في السعودية إغلاق المدارس والجامعات الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأوضح المتحدث باسم إدارة التعليم في العاصمة علي الغامدي، أن القرار اتخذ حرصا على سلامة الجميع.

وأصدرت السلطات في مناطق أخرى بالمملكة كالقصيم والزلفى والخرج خوفا من الرياح العاتية التي تضرب المنطقة، وما قد يترتب عليها من آثار مدمرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية قد حذرت من نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتصاعد الأتربة والغبار، ما يتسبب في حجب الرؤية الأفقية لمدى أقل من 100 متر.

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