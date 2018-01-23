السعودية.. معلومات جديدة عن 'محتجزي ريتز كارلتون'

بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيف عشرات الأمراء ورجال الأعمال السعوديين على خلفية اتهامات بالفساد واحتجازهم في فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض، ما هي آخر تطورات هذا الملف؟

سعود المعجب النائب العام السعودي، كشف في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" أن 90 "مشتبها بهم" أطلق سراحهم و95 آخرين لا يزالون محتجزين "من بينهم خمسة يدرسون عروض تسوية".

ويوضح المعجب أن "الأمر الملكي كان واضحا ... من أبدوا ندمهم ووافقوا على التسوية ستسقط الإجراءات الجنائية ضدهم".

أسماء كبيرة احتجزت وأطلق سراحها من بينها متعب بن عبد الله نجل العاهل الراحل فيما يبقى الملياردير الشهير الوليد بن طلال محتجزا حتى الآن.

وكانت تقارير صحافية أفادت مؤخرا بأن بن طلال يجري محادثات تسوية مع الحكومة.

وفيما لم تعلن شروط التسويات التي أبرمت مع المطلق سراحهم ونوع المدفوعات التي دفعوها مقابل إطلاق سراحهم، إلا أن مسؤولا كبيرا في الحكومة السعودية قال إن المدفوعات تشمل "نقودا وعقارات وأصول أخرى"، حسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

وفيما أشارت تقارير إلى أن فندق ريتز كارلتون سيعيد فتح أبوابه أمام زبائنه من جديد الشهر المقبل أضاف المسؤول ذاته أن "عددا قليلا من المحتجزين بالفندق من المرجح أن يتوصلون لتسويات مع السلطات".

وأوضح أن المحادثات مع المشتبه بهم ستنتهي بنهاية الشهر الجاري وأن السلطات ستستعيد نحو 100 مليار دولار أميركي من خلال التسويات، مضيفا أن من لن يتم التسوية معه سيحال للنيابة العامة.