صحيفة: السعودية هددت بتحرك عسكري إذا اشترت قطر صواريخ روسية

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية السبت أن السعودية طلبت من فرنسا إقناع قطر بالتخلي عن شراء دفاعات جوية روسية، وإلا فإن الرياض مستعدة للقيام بـ"تحرك عسكري" ضد الدوحة.

وقالت الصحيفة إن "السعودية وجهت مؤخرا رسالة إلى الرئاسة الفرنسية، أعربت فيها عن استعدادها للقيام بتحرك عسكري ضد قطر إذا ما قامت ... بشراء منظومة الدفاع الجوي الروسي إس-400".

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات واليمن ومصر في 5 حزيران/يونيو علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وكان السفير القطري لدى موسكو فهد بن محمد آل عطية قد أكد لوكالة "تاس" الرسمية الروسية في كانون الثاني/يناير أن قطر تجري مفاوضات في "مرحلة متقدمة" لشراء أنظمة دفاعية روسية من نوع إس-400.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف اسمه أن الملك سلمان أعرب في رسالته إلى الإليزيه عن "قلقه العميق" حيال المفاوضات الجارية بين الدوحة وموسكو، وحذر من مخاطر حدوث تصعيد.

وكتب العاهل السعودي بحسب الصحيفة أن "المملكة ستكون على استعداد لاتخاذ كل التدابير الضرورية للقضاء على هذا النظام الدفاعي، بما في ذلك القيام بتحرك عسكري".

واختتم الرسالة طالبا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المساعدة لمنع الصفقة والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.