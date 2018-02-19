السعودية ترفض مقترحا قطريا بتحالف أمني إقليمي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الاثنين إن السعودية غير مهتمة بالمشاركة في تحالف أمني إقليمي على غرار الاتحاد الأوروبي مثلما اقترحت قطر.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قال الجمعة إنه ينبغي لدول الشرق الأوسط تنحية خلافاتها جانبا وإبرام اتفاق أمني على شاكلة الاتحاد الأوروبي من أجل إبعاد المنطقة عن "حافة الهاوية".

ودعا آل ثاني المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي على الدول المعنية من أجل تحقيق ذلك. لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال الجبير في فيينا على هامش اجتماع مع نظيره النمساوي "لدينا بالفعل هيكل قائم"، في إشارة إلى مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس قبل 36 عاما.

وأضاف: "نأمل أن يفعل القطريون الصواب ويوقفوا دعمهم للإرهاب.. إذا فعلوا ذلك سيصحبون عضوا مرحبا به في مجلس التعاون الخليجي ويمكننا حينها المضي قدما لتحسين الأمن لنا جميعا".

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 بتهمة دعم جماعات إرهابية وما هو تنفيه الدوحة.