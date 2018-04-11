هل تسبب 'قناة سلوى' أزمة بين السعودية وقطر؟

نشرت صحف سعودية تقارير عن وجود خطة للمملكة تهدف إلى إنشاء قناة مائية على طول الحدود مع قطر، وقالت إن هذا المشروع بانتظار الموافقة الرسمية عليه والترخيص له.

وتشير الخطة إلى أن القناة المائية التي يطلق عليها "قناة سلوى البحرية" ستمتد من منفذ سلوى إلى لسان خور العديد على طول الحدود السعودية القطرية بمسافة 60 كيلومترا.

شاهد تقرير قناة "الحرة" حول الموضوع:

وقالت صحيفة سبق السعودية إن المشروع سينفذه تحالف استثماري سعودي يضم تسع شركات، وتوقعت اكتماله خلال 12 شهرا فقط من بدء تنفيذه، وبتكلفة مبدئية 2.8 مليار ريال (حوالي 750 مليون دولار)

وأوضحت أن عرض القناة سيبلغ 200 متر وعمقها 15-20 مترا وطولها 60 كيلومترا، "ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن".

واختيرت هذه المنطقة، بحسب التقرير، لأهميتها وحيويتها وطبيعتها الرملية الخالية من أية عوائق تعترض تنفيذ المشروع إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عملية الحفر، وليست المنطقة مزدهرة ما سيساعد على إنعاشها.

وذكرت سبق أن القناة ستكون على طول الحدود مع قطر "وستلغي جميع الحدود البرية، إلا أنها ستكون سعودية خالصة ولا أحد له أي حق فيها، لأنها ستكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر، ما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر منطقة عسكرية للحماية والرقابة".

وكتب المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني على تويتر:

بتحليل الأخبار المتواترة عن #قناة_سلوى_البحرية فإن قطر ستتحول لجزء من #جزيرة_سلوي التي تشمل #قاعدة_عسكرية_سعودية_في_سلوى بالقرب من القواعد العسكرية الأخرى التي جلبها الصغير لأرضه. وسيذكر التاريخ أنه كانت هناك في تلك الأرض دولة!

قلت في بداية الأزمة: #تونا_مابدينا #هي_الرياض — سعود القحطاني (@saudq1978) April 9, 2018

وقال إنها سترتب حقوقا سيادية للمملكة:

هل قرار تغيير الجغرافيا بإنشاء #جزيرة_سلوى يخالف القانون الدولي العام؟ هل يحق للسعودية وضع قاعدة عسكرية فيها؟ هل يحق لها وضع مفاعلها النووي هناك؟ وكذلك مكب النفايات النووية؟

طبعًا يحق لها ١٠٠٠٠٪.

هذه السيادة يامن لاتعرفون من السيادة إلا اسمها. #قل_لهم_دليم_هلا و #تونا_مابدينا — سعود القحطاني (@saudq1978) April 9, 2018

ورأى وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد في حسابه الرسمي في تويتر أن على "من يفتح أبوابه وبره وبحره للقوات الأجنبية، بما يشكل تهديد حقيقي لجيرانه وللأمن الإقليمي، أن يتقبل إقامة خط بارليڤ على حدوده":

على من يفتح ابوابه و بره و بحره للقوات الأجنبية ، بما يشكل تهديد حقيقي لجيرانه و للامن الإقليمي ، ان يتقبل إقامة خط بارليڤ على حدوده #قاعدة_عسكرية_سعودية_في_سلوى — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) April 9, 2018

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، قالت مساء الثلاثاء في رد على سؤال حول مشروع القناة وما إذا كانت اطلعت على التقارير المنشورة عنه: "نعم بالتأكيد". وأضافت: "هذا أمر لا يفيد النزاع برأينا، بل يزيد من حدته".

لكن ناورت اعتبرت أن حدة الخطاب بين قطر والسعودية أصبحت "أفضل الآن مما كانت عليه في الصيف الماضي" وأضافت: "ليست كما ينبغي، ولكن أعتقد أننا بالتأكيد في موقع أفضل".