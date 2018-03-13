هل يزور مبس النجف؟

من المتوقع أن يقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى العراق تستغرق يومين، حسب ما أفاد به النائب العراقي سعدون الدليمي.

وقال النائب في تغريدة على تويتر إن بن سلمان سيوقع في اليوم الأول من زيارته عددا من الاتفاقيات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد، بينما يزور النجف الأشرف في اليوم الثاني.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور بغداد رسميا ليومين

الاول في بغداد لتوقيع اتفاقيات مع رئيس الوزراء

والثاني زيارة النجف الأشرف واللقاء بزعامات دينية

وستكون زيارة تاريخية تبشر المنطقة والمسلمين جمعاء بمرحلة جديدة من السلم والتعايش بين المسلمين بعيدا عن التكفير والصراع الطائفي pic.twitter.com/X0XxM9SKkB — سعدون الدليمي (@SaadonAldlimi) March 12, 2018

وأضاف الدليمي أن زيارة ولي العهد السعودي إلى العراق ستكون زيارة "تاريخية" وستفتح صفحة جديدة بين المسلمين بعيدا عن الصراعات الطائفية.

مصدر رفيع المستوى في رئاسة الوزراء العراقية تحفظ على تلك الأنباء، ولم ينف أو يؤكد في اتصال مع موقع "الحرة"، قرب حصول الزيارة.

وأشار المصدر إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إلى السعودية تخللتها رغبة من الطرفين بتبادل الزيارات، لكن تحديد مواعيد لهذه الزيارات "لم يحسم بعد".

وأفادت مصادر محلية بالعراق في هذه الأثناء بأن الاستعدادات تجري على قدم وساق في بغداد والنجف استباقا للزيارة، خاصة على الصعيد الأمني.

يشار إلى أن الرياض وبغداد عززتا في الأشهر الأخيرة مستوى الاتصالات بينهما.

وفي الشهر الماضي قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن العلاقات بين العراق والسعودية تسير في الطريق الصحيح.

وبدأ ولي العهد السعودي الأسبوع الماضي أول جولة رسمية له منذ تولي منصبه، بدأها بمصر ثم بريطانيا، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب بواشنطن في العشرين من هذا الشهر.