ميكونو يقتل 11 في اليمن وعمان ويصل إلى السعودية

قال مسؤولون حكوميون الأحد إن الإعصار ميكونو الذي اجتاح في الأيام الأخيرة جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان أسفر عن وفاة 11 شخصا على الأقل، فيما لا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين.

وذكرت السلطات في عـُمان أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، بينهم فتاة في الثانية عشرة من العمر فيما بلغت سرعة الرياح 170 كلم في الساعة الجمعة. كما أدت الأمطار إلى فيضانات.

واعلنت السلطات الأحد عطلة من ثلاثة أيام للإدارة والمدارس والقطاع الخاص لأن كميات كبيرة من المياه لا تزال تغمر الطرق.

وانتقل الإعصار نحو المناطق الشمالية الغربية باتجاه الربع الخالي، أحد أكبر صحارى العالم في السعودية، حيث أشارت السلطات إلى أن رياحا عنيفة وأمطارا غزيرة ضربت المنطقة.

وفي اليمن قالت السلطات إن الاعصار ميكونو تسبب بمقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم اثنان يحملان الجنسية الهندية.

وقال حاكم سقطرى رمزي محروس الأحد إن الجزء الجنوبي الشرقي للجزيرة ما زال معزولا فيما تبذل السلطات جهودا للتوجه إلى هناك لتقييم الأضرار.

وقالت السلطات إن فرق الإغاثة عثرت على أربعة بحارة هنود، لكن ثمانية آخرين ما زالوا مفقودين، فيما تم إجلاء نحو ألف شخص من الجزيرة بعدما تضررت منازلهم.