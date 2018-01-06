أمر ملكي سعودي بصرف بدل غلاء معيشة للموظفين

أمر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الجمعة بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال (حوالي 270 دولارا) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، تعويضا عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتضمن الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) صرف العلاوة السنوية للمستفيدين اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2018.

وتضمن أمر الملك أيضا صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال (حوالي 1340 دولارا) للعسكريين العاملين على خطوط المواجهة باليمن.

ويتضمن الأمر الملكي إضافة بدل غلاء معيشة على المعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال (حوالي 140 دولارا)، وذلك لمدة سنة.

وقرر الملك صرف بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات بنسبة 10 في المئة لمدة سنة أيضا.

وتتحمل الدولة، حسب الأمر الملكي، ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وعن سعر شراء المسكن الأول للمواطن، بما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال (حوالي 230 ألف دولار).

وأشار البيان الصادر عن الديوان الملكي إلى أن الأمر الملكي اتخذ بالنظر إلى "زيادة أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين" بسبب "الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد".

المصدر: واس