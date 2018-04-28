بالفيديو.. القدية السعودية من أكبر مدن الترفيه في العالم

وضع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز مساء السبت حجر الأساس لمشروع مدينة القدية الترفيهية، جنوب غرب العاصمة الرياض، انطلاقا لبدء أعمال البنية التحتية المقرر إنهاء مرحلتها الأولى عام 2022.

وجاء على حساب هيئة الترفيه على تويتر أن المشروع "سيساهم في تطوير وتنويع فرص الترفيه والنهوض بالاقتصاد الترفيهي ويحقق أحد أهداف رؤية 2030":

نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونهنيء الوطن على وضع حجر الأساس لـ #مشروع_القدية .. #القدية مشروع سيساهم في تطوير وتنويع فرص الترفيه والنهوض بالاقتصاد الترفيهي ويحقق إحدى أهداف رؤية 2030..#الملك_يدشن_القدية pic.twitter.com/M5KzJ8VuXs — هيئة الترفيه (@GEA_SA) April 28, 2018

المدينة التي وصفتها وكالة الأنباء السعودية بأنها "الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة" ستضم مدينة مائية وألعابا وملاعب لاستضافة المسابقات الرياضية ومنطقة سفاري وفنادق فخمة ومطاعم ومجمعات تجارية ومباني معمارية وسكنية على مساحة 334 كيلومترا.

وتعد القدية من أكبر المشاريع الترفيهية والثقافية في العالم، وتكمن أهميتها، حسب وزارة الإعلام السعودية، في تلبيتها رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية، ودعم السياحة وجذب الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير وظائف.

مقطع فيديو عن أهمية المشروع نشره مركز التواصل الحكومي:

رمال القدية، تشهد التاريخ، من سفينة الصحراء، إلى سفينة الرؤية والمستقبل. #الملك_يدشن_القدية pic.twitter.com/oNKcRqel8x — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 28, 2018

صور للمدينة:

وستفتتح المرحلة الأولى من المشروع في 2022، وبين 2023 إلى 2025 سيجري العمل على تطوير المدينة وتوفير الوحدات السكنية، وبعدها ستبدأ مرحلة نمو المدينة، وتأمل المملكة خلال هذه المرحلة أن تساهم في زيادة الناتج المحلي.

وقال الأمين العام للمجلس التأسيسي للمشروع فهد بن عبد الله تونسي إن هذا يأتي في إطار تطوير المشاريع العملاقة التي من شانها أن تسهم بشكل فعال في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة ودفع عجلة التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر أن المشروع سيوفر حوالي 30 مليار دولار ينفقها السعوديون كل عام على الترفيه والسياحة خارج البلاد، وسيتم إنفاق هذا العائد على تنمية الاقتصاد المحلي، ما سيسفر عن إيجاد فرص عمل جديدة للشباب.

استعانت المملكة بالمدير التنفيذي السابق لشركة ديزني وشركة فلوريدا إيست كوست للصناعات الساحلية مايكل رينينغر ليكون المدير التنفيذي لشركة القدية. وقال رينينغر في تصريحات سابقة إن العوائد لن تقتصر على قطاع الترفيه فقط، ولكنها ستشمل أيضا المشاريع التي ستعمل على تطوير قدرات الشباب السعودي ومهاراتهم الرياضية والفنية والثقافية.