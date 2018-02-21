تقرير: السعودية توقف العمل بأحكام فرض بيت الطاعة

قالت صحيفة سعودية إن وزارة العدل في المملكة أوقفت العمل بالأحكام القضائية التي تجبر المرأة على العودة إلى بيت زوجها، وألغت قضايا "بيت الطاعة".

وأشارت صحيفة عكاظ في تقرير الأربعاء إلى أن الوزارة التزمت بنص مادة تشير إلى أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا".

وأضافت نقلا عن مصادرها أن القرار الجديد يضع الزوج في حال رفضت زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين هما الطلاق أو الخلع.

وكانت الصحيفة ذاتها قد أشارت قبل أيام إلى استحداث مبدأ قضائي جديد في السعودية يجيز للمراة أن تطلب من القاضي حق فسخ عقد الزواج "كرها لزوجها... ولعدم إطاقتها العيش معه" دون الحاجة لطلب الخلع.

وقالت إن القرار يأتي في إطار إجراءات لوزارة العدل "تهدف في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال".

وشهدت المملكة في الأشهر الأخيرة انفتاحا إزاء مسألة الحريات، وسمحت السلطات للمرأة بالحق في الحصول على رخصة قيادة سيارة، وتم السماح لها بحضور فعاليات رياضية.