Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
منوعات

السعودية تصدر لائحة تنظيم دور السينما

العاصمة السعودية الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية الخميس إقرار أول لائحة لتنظيم دور العرض السينمائي في البلاد، حسب بيان رسمي.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة التي أقرها وزير الثقافة والإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة عواد بن صالح العواد وضعت بالتنسيق مع وزارات الداخلية والمالية والشؤون البلدية والقروية ضمن جهات أخرى.

وقال العواد إن قطاع السينما سيفتح الباب "على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها ٣٠ مليون نسمة، علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين، فضلاً عن إثراء خيارات الترفيه في المملكة".

وكانت السلطات السعودية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر بدأت إجراءات منح تراخيص لإنشاء دور للسينما في المملكة، للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عاما على منعها.

وهذا أبرز ما ورد باللائحة المنظمة لدور العرض السينمائي في السعودية:

  • تنقسم التراخيص إلى ثلاثة أقسام (إنشاء دور السينما - مزاولة نشاط تشغيل دور السينما - تشغيل دور السينما).
  • تنقسم دور السينما إلى ثابتة ومؤقتة وغير هادفة للربح.
  • على طالب ترخيص مزاولة النشاط أن يكون لديه خبرة بالمجال وأن يقدم خطة تشغيلية مكتملة العناصر لمزاولة نشاط تشغيل دور السينما تتوافق مع متطلبات الهيئة.
  • يتعهد طالب ترخيص تشغيل دور السينما بالالتزام بالمواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة من الهيئة.
  • فيما عدا دور السينما غير الهادفة للربح، يتعهد المرخص له بتشغيل دار السينما بتوريد مقابل مالي يعادل 25 في المئة من قيمة كل تذكرة يتم بيعها، إلى الهيئة.
  • يتعهد المرخص له بتشغيل دار سينما بالالتزام بضوابط المحتوى الإعلامي في المملكة والتصنيف العمري للأفلام المعتمد من قبل الهيئة، وفسح المحتوى الإعلامي وذلك قبل عرضه أو الإعلان عنه وفقا لضوابط الهيئة لفسح المحتوى.
Back to top
XS
SM
MD
LG