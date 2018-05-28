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الأرصاد السعودية: ميكونو قد يصل مكة والمدينة

الإعصار ميكونو

قالت هيئة الأرصاد السعودية الاثنين إن مناطق الخرخير والربع الخالي جنوب المملكة شهدت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية تسبب بها المنخفض المداري الناتج عن إعصار ميكونو.

وتوقعت الهيئة أن تشمل تأثيرات ميكونو مناطق أخرى مثل جازان وعسير ومكة والمدينة المنورة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لتأثيرات ميكونو على مناطق في السعودية.

وخلف الإعصار ميكونو الذي اجتاح في الأيام الأخيرة جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان 11 شخصا قتيلا على الأقل، وثمانية مفقودين.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية نشرات تفصيلية للحالة الجوية الاثنين والثلاثاء.

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