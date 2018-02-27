رئيس الوزراء اللبناني يغادر إلى الرياض

غادر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد ظهر الثلاثاء، تلبية لدعوة نقلها مبعوث العاهل السعودي، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.

وكان المكتب الصحافي لرئيس الوزراء اللبناني قال إن الحريري تلقى دعوة من المبعوث السعودي نزار العلولا الإثنين وإنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت ممكن.

وذكرت الوكالة اللبنانية الثلاثاء أن الحريري سيلتقي خلال زيارته الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.

ودفعت استقالة الحريري المفاجئة التي أعلنها في بث تلفزيوني من الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر لبنان إلى واجهة الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران.

وعاد رئيس الوزراء اللبناني إلى بيروت بعد أسابيع وعدل عن استقالته.