سقوط مقاتلة سعودية في اليمن

قالت وكالة الأنباء السعودية إن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية السعودية التي تقاتل الحوثيين في اليمن تحطمت الأحد بسبب عطل فني أثناء قيامها بعمليات عسكرية.

وذكر البيان السعودي أن المقاتلة تحطمت في منطقة عمليات، وأضاف أن التحالف بقيادة السعودية قام بعملية خاصة لإجلاء الطيارين اللذين نجيا من الحادث.

وأعلن الحوثيون من جهتهم أنهم أسقطوا الطائرة فوق صعدة، التي تعد معقلهم الرئيسي شمال البلاد.

ويشهد اليمن نزاعا داميا بين القوات الحكومية والحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون الذين تحالفوا مع حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السيطرة على مناطق واسعة في البلاد.