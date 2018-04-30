السعودية تحاكم متهمين بالتجسس لصالح الموساد

بدأت السعودية الاثنين محاكمة معتمرين اثنين من عرب إسرائيل بتهم بينها التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) والتخطيط للقيام بهجوم خلال موسم الحج، بحسب لائحة الاتهام ووسائل إعلام محلية.

وجاء في اللائحة أن المتهمين من عرب إسرائيل ويحملان جواز سفر دولة عربية، وقد قدما إلى المملكة لأداء العمرة.

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن المتهمين يحملان جوازي سفر أردنيين.

واتهمّت النيابة العامة السعودية الشخص الأول بالتعاون "مع جهاز الموساد الإسرائيلي وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد لجمع معلومات لصالحه"، وبالتخطيط "للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج".

ووجهت اتهامين مماثلين للشخص الثاني، لكنها اتهمت الأول أيضا بالتواصل مع أحد أفراد داعش، وإفصاحه عن "تعاطفه" مع التنظيم المتشدد. كما اتهمت الشخص ذاته بالادعاء بأنه "المهدي المنتظر" وبتعاطي "الحبوب المحظورة".

وقالت صحيفتا "عكاظ" و"الرياض" إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بدأت الاثنين محاكمتهما على خلفية هذه التهم. ولم يتضح من لائحة الاتهام ومن مقالي الصحيفتين تاريخ توقيف المتهمين.

ولا تقيم السعودية وإسرائيل علاقات دبلوماسية، إلا أن بوادر انفتاح خرجت إلى العلن مؤخرا.

يذكر أن عدد عرب إسرائيل يقدر بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، وتبلغ نسبتهم 17.5 في المئة من سكان إسرائيل.