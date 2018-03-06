العاهل السعودي يتعهد ببناء ملعب كرة قدم في العراق

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان الاثنين إنه تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تعهد خلاله بتشييد استاد لكرة القدم في العراق وذلك بعد مباراة ودية جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان المكتب: "أكد الملك سلمان بن عبد العزيز أهمية تعزيز العلاقات وروح الأخوة بين البلدين ودعم المملكة لجهود إعمار العراق ووحدته".

وأعرب العاهل السعودي عن سعادته بنجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين "مبينا أنها مناسبة لإهداء ملعب للعراق وتجديد التعاون والعمل بين البلدين.“

وفاز العراق 4-1 على السعودية وديا في البصرة في مباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا الاربعاء الماضي ضمن مبادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ لرفع الحظر الرياضي عن الملاعب العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي :"بدوره قدم الدكتور حيدر العبادي شكره لهذه المبادرة الكريمة مؤكدا العمل مع المملكة لتعزيز التعاون بين البلدين مبينا أن المباراة الودية شهدت تفاعلا جماهيريا كبيرا وهي حالة صحية وإيجابية".