السعودية: إيران تزود الحوثيين بطائرات من دون طيار

اتهم المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي في مؤتمر صحافي الاثنين إيران بتزويد جماعة الحوثيين في اليمن بطائرات من دون طيار.

وحذر المتحدث السعودي الحوثيين من رد "موجع" حال تكرر استخدام الطائرات من دون طيار "لاستهداف مواقع مدنية".

وكانت الرياض أعلنت الأسبوع الماضي تدمير طائرتين من دون طيار حاولت إحداهما استهداف مطار في جنوب السعودية، مشيرة أيضا إلى اعتراض صواريخ بالستية في سماء المملكة.

وأوضح المالكي وهو يقف إلى جانب بقايا طائرتين صغيرتين أن "النظام الإيراني يقوم بتزويد الميليشيات الحوثية بقدرات نوعية تخص الإرهاب"، بينها الطائرات من دون طيار.

وقال المالكي إن مطار صنعاء في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحول إلى "ثكنة" حيث أنه يضم "صواريخ وطائرات من دون طيار".

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت بدورها إيران السبت بتصنيع الطائرات من دون طيار وتهريبها للحوثيين لاستخدامها في شن الهجمات ضد السعودية.

وبدأت المملكة على رأس التحالف العسكري عملياتها في اليمن في آذار/مارس 2015 دعما للسلطة المعترف بها دوليا وفي مواجهة الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة ومناطق أخرى.