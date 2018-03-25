مقتل مصري في إطلاق صواريخ بالستية على السعودية

لقي مقيم مصري بالسعودية مصرعه الأحد بعد إطلاق سبعة صواريخ بالستية على المملكة.

وقال التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن إن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ السبعة التي كانت موجهة إلى العاصمة الرياض ومدن جازان وخميس مشيط ونجران.

وتسببت الشظايا الناجمة عن تدمير هذه الصواريخ في الجو في مقتل مقيم مصري وإصابة مصريين آخرين، وخلفت أضرارا مادية.

وأضاف التحالف في بيان أن جماعة الحوثي اليمنية وراء إطلاق هذه الصواريخ، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتابع التحالف في البيان ذاته أن "هذا العمل العدائي ... يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم" الحوثيين.

تحديث 22:58 ت.غ

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية ليل الأحد صاروخا فوق الرياض حسب ما أعلن الإعلام الرسمي السعودي، في هجوم يشتبه في أن الحوثيين نفذوه بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وأفاد شهود أنهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة وشاهدوا ومضات مضيئة في السماء لكن لم تشر أية تقارير إلى سقوط مصابين.​

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر أطلق الحوثيون صواريخ عديدة على السعودية، أكدت الرياض أن دفاعاتها الجوية اعترضتها كلها.

وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر أحبطت السعودية هجوما صاروخيا للحوثيين على مطار الرياض الدولي في هجوم قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنه "قد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة"، متهما إيران بتزويد الحوثيين بالصواريخ.

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.

وتدخلت قوات التحالف بقيادة السعودية في 26 اذار/مارس 2015 لدعم الحكومة في التصدي لتقدم الحوثيين.

وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا في البلاد التي تشهد كذلك تفشيا لوباء الكوليرا.