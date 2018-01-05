السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن

أعلنت السعودية الجمعة اعتراض صاروخ قرب الحدود اليمنية بعد ساعات من إعلان الحوثيين في اليمن إطلاق صاروخ باتجاه المملكة.

وقال التلفزيون السعودي الرسمي إن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخا باليستيا فوق نجران الواقعة جنوب غرب السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي إن هذا العمل "العدائي" يثبت تورط إيران في تسليح الحوثيين وهو ما تنفيه إيران باستمرار.

وأضاف أن الهجوم تعمد استهداف منطقة مكتظة بالسكان وتسبب في أضرار طفيفة بممتلكات أحد المواطنين. لكنه لم يشر إلى سقوط ضحايا.

وجدد المالكي دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوت جدية لوقف "الانتهاكات" الإيرانية، حسب قوله.

وأكد الحوثيون إطلاق الصاروخ في بيان اذاعته قناة تلفزيونية تابعة لهم.

وهذا هو ثالث صاروخ يطلقه الحوثيون على السعودية منذ الرابع من تشرين ثاني/نوفمبر.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الجمعة جلسة حول إيران بطلب من واشنطن.