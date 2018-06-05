السعودية تعترض صاروخا 'حوثيا' فوق ينبع

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن الثلاثاء أن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون على مدينة ينبع غرب المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي "إن الصاروخ أطلق من داخل الأراضي اليمنية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان بطريقة متعمدة".

وأكد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "اعتراض الصاروخ وتدميره، دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات".

ويأتي إطلاق الصاروخ بالتزامن مع جهود تبذلها الأمم المتحدة في اليمن لتجنب اندلاع معركة في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، مع تقدم القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والإمارات نحو الميناء.

وكثف الحوثيون منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إطلاق الصواريخ البالستية على السعودية التي تتهم بدورها إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح، لكن طهران تنفي هذا الاتهام.