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'فتاة الكيمياء' تخطف أنظار السعوديين

سعوديات في ملعب كرة قدم

لفتت فتاة سعودية الأنظار خلال مباراة الهلال السعودي والريان القطري في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض لأنها كانت تذاكر في كتاب مدرسي لمادة الكيمياء أثناء حضورها المباراة.

والتقطت عدسات صحافي سعودي يعمل بصحيفة "الرياضية" المحلية صورا للفتاة التي أطلق عليها مغردون اسم "فتاة الكيمياء".​

وكانت المملكة قد قررت السماح للنساء بحضور مباريات كرة القدم لأول مرة في التاريخ في كانون الثاني/يناير.​

وقال مغردون إن حرصها على تشجيع فريقها المفضل دفعها إلى المذاكرة في الملعب.

​واتخذت المملكة مؤخرا عدة قرارات وصفها مراقبون بالانفتاحية من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة.

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