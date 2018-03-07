'فتاة الكيمياء' تخطف أنظار السعوديين

لفتت فتاة سعودية الأنظار خلال مباراة الهلال السعودي والريان القطري في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض لأنها كانت تذاكر في كتاب مدرسي لمادة الكيمياء أثناء حضورها المباراة.

والتقطت عدسات صحافي سعودي يعمل بصحيفة "الرياضية" المحلية صورا للفتاة التي أطلق عليها مغردون اسم "فتاة الكيمياء".​

وكانت المملكة قد قررت السماح للنساء بحضور مباريات كرة القدم لأول مرة في التاريخ في كانون الثاني/يناير.​

عشقها لـ #الهلال 💙 هو من أجبرها علي التواجد في المدرجات بأدواتها المدرسية 💼.. ما تعليقك علي هذه الصورة ؟ #الهلال_الريان pic.twitter.com/0J2xZo18Gn — Sport360TV (@Sport360TV) March 6, 2018

وقال مغردون إن حرصها على تشجيع فريقها المفضل دفعها إلى المذاكرة في الملعب.

عشقها لـ #الهلال 💙 هو من أجبرها علي التواجد في المدرجات بأدواتها المدرسية 💼.. ما تعليقك علي هذه الصورة ؟ #الهلال_الريان pic.twitter.com/0J2xZo18Gn — Sport360TV (@Sport360TV) March 6, 2018

​واتخذت المملكة مؤخرا عدة قرارات وصفها مراقبون بالانفتاحية من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة.