'فتاة الكيمياء' تخطف أنظار السعوديين

لفتت فتاة سعودية الأنظار خلال مباراة الهلال السعودي والريان القطري في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض لأنها كانت تذاكر في كتاب مدرسي لمادة الكيمياء أثناء حضورها المباراة.
والتقطت عدسات صحافي سعودي يعمل بصحيفة "الرياضية" المحلية صورا للفتاة التي أطلق عليها مغردون اسم "فتاة الكيمياء".
في ملعب الجامعة.. فتاة وهلال وكيمياءhttps://t.co/g8eOd7HZd7 pic.twitter.com/Y3zP4Ubl4n— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) March 6, 2018
وكانت المملكة قد قررت السماح للنساء بحضور مباريات كرة القدم لأول مرة في التاريخ في كانون الثاني/يناير.
عشقها لـ #الهلال 💙 هو من أجبرها علي التواجد في المدرجات بأدواتها المدرسية 💼.. ما تعليقك علي هذه الصورة ؟ #الهلال_الريان pic.twitter.com/0J2xZo18Gn— Sport360TV (@Sport360TV) March 6, 2018
وقال مغردون إن حرصها على تشجيع فريقها المفضل دفعها إلى المذاكرة في الملعب.
عشقها لـ #الهلال 💙 هو من أجبرها علي التواجد في المدرجات بأدواتها المدرسية 💼.. ما تعليقك علي هذه الصورة ؟ #الهلال_الريان pic.twitter.com/0J2xZo18Gn— Sport360TV (@Sport360TV) March 6, 2018
واتخذت المملكة مؤخرا عدة قرارات وصفها مراقبون بالانفتاحية من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة.