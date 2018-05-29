الرياض ترد على تصريحات لماكرون بشأن الحريري

نفت وزارة الخارجية السعودية الثلاثاء ما جاء في تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي اتهم فيها الرياض ضمنيا باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لعدة أسابيع العام الماضي.

وقالت الخارجية السعودية في حسابها على تويتر إن "السعودية كانت ولا تزال تدعم استقرار وأمن لبنان وتدعم دولة الرئيس الحريري بكافة الوسائل".

#تصريح | ما ذكره فخامة الرئيس الفرنسي في لقائه مع قناة (بي إف إم التلفزيونية) بأن المملكة احتجزت دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هو كلام غير صحيح — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 29, 2018

واتهمت الرياض طهران وحزب الله "بجر لبنان والمنطقة إلى عدم الاستقرار عبر التورط في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وقتل مواطنين فرنسيين في لبنان".

وتابعت الخارجية السعودية أن "المملكة تتطلع للعمل مع الرئيس الفرنسي ماكرون لمواجهة قوى الفوضى والدمار في المنطقة وعلى رأسها إيران وأدواتها".

وكان ماكرون قال في تصريح لقناة "بي أف أم" التلفزيونية إن باريس كان لها الفضل في عدم حصول حرب في لبنان عبر إقناع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإطلاق سراح الحريري.