بالفيديو.. هبوط طائرة سعودية من دون عجلات

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية الاثنين لعطل هيدروليكي أجبرها على الهبوط الاضطراري من دون استخدام العجلات الأمامية، حسبما نقلت وسائل إعلام سعودية.

وكانت الطائرة متجهة من المدينة المنورة إلى العاصمة البنغلاديشية دكا عندما تعرضت للعطل تقرر على أثره عودتها إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة غير أن إنزال العجلات الأمامية للطائرة تعذر عند الهبوط، حسب المتحدث باسم الخطوط الجوية السعودية عبد الرحمن الطيب.

شاهد هبوط طائرة غير سعودية في مطار الملك عبدالعزيز في #جدة ، بعد تعطل العجلات الأمامية وعلى متنها 151 راكب. pic.twitter.com/rcABB3nxQ5 — رشيد السويلم (@rasheedmanoar) May 21, 2018

وشارك مغردون سعوديون في تداول مقطع فيديو وصور للطائرة أثناء هبوطها الاضطراري.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن 70 راكبا من أصل 151 تمت معالجتهم ونقل أربعة ركاب إلى المركز الصحي بالمطار عقب الهبوط.