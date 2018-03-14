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هذا شبيه ولي العهد السعودي

عيسى أبو شيبة المطيري

أشعل رجل ذو ملامح شبيهة إلى حد كبير بولي العهد السعودي محمد بن سلمان مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة في الآونة الأخيرة.

فقد تداول مستخدمو تويتر مقاطع فيديو وصورا للرجل الذي عرف في وقت لاحق أن اسمه عيسى أبو شيبة المطيري، وظن البعض أنه هو الأمير السعودي نفسه.​

وظهر المطيري في فيديو خلال زيارة قام بها لناد خاص بالصم في الرياض. وظنا منهم أنه بن سلمان، رحب مغردون باهمام ولي العهد بهذه الفئة من المواطنين، فيما قال آخرون إن الشاب يشبه الأمير لدرجة كبيرة ليس إلا.

صحيفة "مناطق" السعودية التي كشفت هوية المطيري، قالت إنه أبلغها أن ظهوره في المقاطع المتداولة "كان بشكل عفوي وفقا لما اعتاد عليه"، لكن البعض "وزعها زاعما" أنه ولي العهد.

وذكر المطيري وفق الصحيفة أنه موظف في مكتبة الملك فهد الوطنية في العاصمة ويشغل منصب نائب المدير لذوي الاحتياجات الخاصة في المكتبة.

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