هذا شبيه ولي العهد السعودي

أشعل رجل ذو ملامح شبيهة إلى حد كبير بولي العهد السعودي محمد بن سلمان مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة في الآونة الأخيرة.
فقد تداول مستخدمو تويتر مقاطع فيديو وصورا للرجل الذي عرف في وقت لاحق أن اسمه عيسى أبو شيبة المطيري، وظن البعض أنه هو الأمير السعودي نفسه.
وظهر المطيري في فيديو خلال زيارة قام بها لناد خاص بالصم في الرياض. وظنا منهم أنه بن سلمان، رحب مغردون باهمام ولي العهد بهذه الفئة من المواطنين، فيما قال آخرون إن الشاب يشبه الأمير لدرجة كبيرة ليس إلا.
ولي العهد السعودي في زيارة مفاجئة للصم والبكم في استراحه لهم في الرياض— مشعل الروقي (@mskoot_) March 10, 2018
شوفوا كيف فرحتهم pic.twitter.com/XRIsktZnpR
شبيه محمد بن سلمان ،، والله نسخه طبق الأصل منه 😂😂 pic.twitter.com/MnoaZ6VoDh— Code ! (@CodeHFC) March 11, 2018
ياحبني له والله انه طيب ولي العهد السعودي في زيارة مفاجئة للصم والبكم في استراحه لهم في الرياض— نوف المالكي (@Noof_1745) March 11, 2018
شوفوا كيف فرحتهم pic.twitter.com/CHc0eYwub0
من وصلني هذا الفيديو— سلطانه آل الشيخ (@schools500) March 11, 2018
اعتبرته بشرة خير من الله ان ولي العهد
الامير محمد بن سلمان راح يولي جل اهتمامه بذوي الهمم العاليه وينظر لهم بعين الاب الحنون
ولي العهد محمد بن سلمان في زيارة مفاجئة للصم والبكم في استراحه لهم في الرياض
فرحتنا وفرحتهم بدخلته عليهم لاتوصف 💕💕 pic.twitter.com/cXZ2S1FgSa
صحيفة "مناطق" السعودية التي كشفت هوية المطيري، قالت إنه أبلغها أن ظهوره في المقاطع المتداولة "كان بشكل عفوي وفقا لما اعتاد عليه"، لكن البعض "وزعها زاعما" أنه ولي العهد.
وذكر المطيري وفق الصحيفة أنه موظف في مكتبة الملك فهد الوطنية في العاصمة ويشغل منصب نائب المدير لذوي الاحتياجات الخاصة في المكتبة.