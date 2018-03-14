هذا شبيه ولي العهد السعودي

أشعل رجل ذو ملامح شبيهة إلى حد كبير بولي العهد السعودي محمد بن سلمان مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة في الآونة الأخيرة.

فقد تداول مستخدمو تويتر مقاطع فيديو وصورا للرجل الذي عرف في وقت لاحق أن اسمه عيسى أبو شيبة المطيري، وظن البعض أنه هو الأمير السعودي نفسه.​

وظهر المطيري في فيديو خلال زيارة قام بها لناد خاص بالصم في الرياض. وظنا منهم أنه بن سلمان، رحب مغردون باهمام ولي العهد بهذه الفئة من المواطنين، فيما قال آخرون إن الشاب يشبه الأمير لدرجة كبيرة ليس إلا.

ولي العهد السعودي في زيارة مفاجئة للصم والبكم في استراحه لهم في الرياض

شوفوا كيف فرحتهم pic.twitter.com/XRIsktZnpR — مشعل الروقي (@mskoot_) March 10, 2018

شبيه محمد بن سلمان ،، والله نسخه طبق الأصل منه 😂😂 pic.twitter.com/MnoaZ6VoDh — Code ! (@CodeHFC) March 11, 2018

ياحبني له والله انه طيب ولي العهد السعودي في زيارة مفاجئة للصم والبكم في استراحه لهم في الرياض

شوفوا كيف فرحتهم pic.twitter.com/CHc0eYwub0 — نوف المالكي (@Noof_1745) March 11, 2018

من وصلني هذا الفيديو

اعتبرته بشرة خير من الله ان ولي العهد

الامير محمد بن سلمان راح يولي جل اهتمامه بذوي الهمم العاليه وينظر لهم بعين الاب الحنون

ولي العهد محمد بن سلمان في زيارة مفاجئة للصم والبكم في استراحه لهم في الرياض

فرحتنا وفرحتهم بدخلته عليهم لاتوصف 💕💕 pic.twitter.com/cXZ2S1FgSa — سلطانه آل الشيخ (@schools500) March 11, 2018

صحيفة "مناطق" السعودية التي كشفت هوية المطيري، قالت إنه أبلغها أن ظهوره في المقاطع المتداولة "كان بشكل عفوي وفقا لما اعتاد عليه"، لكن البعض "وزعها زاعما" أنه ولي العهد.

وذكر المطيري وفق الصحيفة أنه موظف في مكتبة الملك فهد الوطنية في العاصمة ويشغل منصب نائب المدير لذوي الاحتياجات الخاصة في المكتبة.