وزير سعودي يعاود عمله بعد أسابيع من احتجازه

حضر وزير الدولة السعودي إبراهيم العساف الثلاثاء اجتماعا لمجلس الوزراء بعد أسابيع من احتجازه على خلفية التحقيقات في اتهامات بالفساد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا للاجتماع الذي ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز وظهر فيه العساف عضو المجلس.​

وقالت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية إن العساف عاد لممارسة عمله بمجلس الوزراء بعد ثبوت براءته من التهم التي وجهت له.

وكانت السلطات السعودية احتجزت نحو 200 أمير ووزير ورجل أعمال في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، في إطار ما وصفته بحملة على الفساد.

وشغل العساف منصب وزير المالية بين عامي 1996 و 2016.