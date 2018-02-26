إعفاء قادة كبار بالجيش السعودي من مناصبهم

قرر العاهل السعودي سلمان عبد العزيز إعفاء عبد الرحمن صالح البنيان من منصب رئيس هيئة أركان الجيش وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الاثنين.

وعين العاهل السعودي في منصب رئيس هيئة الأركان فياض بن حامد الرويلي بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول.

وتضمن الأمر الملكي السعودي أيضا إحالة قائد الدفاع الجوي محمد بن عوض سحيم إلى التقاعد وتعيين مزيد العمرو خلفا له.

وقرر الملك سلمان أيضا إعفاء قائد القوات البرية فهد بن تركي عبد العزيز من منصبه وتعيينه قائدا للقوات المشتركة، كما تم تعيين فهد بن عبد الله المطير قائدا للقوات البرية.

وشملت القرارات تعيين تركي بن بندر عبد العزيز قائدا للقوات الجوية وترقيته لرتبة فريق.

وأعفى الملك سلمان نائب وزير الداخلية أحمد السالم من منصبه.